L’Antitrust ha deciso: Conad può andare avanti con gli ipermercati ex Auchan di Santa Gilla, a Cagliari, già in ristrutturazione, Sassari e Olbia. Ma, per evitare la posizione dominante, dovrà liberarsi di Auchan Marconi, a Pirri. “È quanto emerge dal bollettino …

