Nel 2019 deflussi di liquidità a favore dei fondi passivi. Più spazio nei board ma la quota per le donne resta solo del 20%. In crescita le campagne in caso di m&a. di Alessandro Graziani. 26 febbraio 2020 …

Continua a leggere >>>>> Attivisti, focus su Europa e Giappone Elliott è il leader tra i fondi hedge

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...