Presentata nel 2017 in occasione del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra, la Aston Martin Valkyrie sarà consegnata ai fortunati clienti, entro la fine di quest’anno. Aston Martin Valkyrie. In questi giorni è terminata la fase di collaudo in pista, …

