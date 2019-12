Aston Martin DBX avrà il difficile compito di far tornare in attivo la casa inglese che vive un momento difficile. Aston Martin DBX. Nelle scorse settimane è stato presentato il nuovo SUV Aston Martin DBX. Si tratta del primo veicolo di questo genere per la casa …

Continua a leggere >>>>> Aston Martin DBX: il SUV farà tornare il sereno nella casa inglese?

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...