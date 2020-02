A Ginevra la nuova serie speciale Aston: per DB11 Shadow Edition, solo 300 esemplari. Ecco come cambia dentro e fuori. 6 0. Passa a … In breve; Gallery 6; Dati e Prezzi. Auto · Magazine auto · Novità Auto …

Continua a leggere >>>>> Aston Martin DB11 Shadow Edition, la Gran turismo veste dark

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...