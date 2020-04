(Teleborsa) – Ottima performance per Astaldi, che scambia in rialzo del 10,38% in Borsa, e per Salini Impregilo, che avanza del 3,12% dopo il via libera alla fusione da parte dell’UE. La Commissione Europea ha approvato l’acquisizione del controllo unico di …

