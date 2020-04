Un bazooka di soldi per le imprese. Che non sono delle Stato però ma delle banche. Che metteranno a disposizione più prestiti, e più facilmente si spera, potendo contare su una garanzia del Tesoro del 90%. In parole povere se l’affidato di 100 euro non li …

Continua a leggere >>>>> Arriva il bazooka (scarico) di Conte per le imprese: 400 miliardi

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...