Lavoriamo da anni a questa bella idea e l'ufficialità ci rende gioia per una prospettiva che ci appare straordinaria per la nostra città, per la sua …

Continua a leggere >>>>> "Arezzo Città della Cultura 2021, una prospettiva straordinaria"

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...