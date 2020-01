Uno strumento straordinario per supportare i soci nell’annus horribilis della frutticoltura: 16 milioni di euro, disponibili a condizioni agevolate fino a un massimo di 3000 euro per ogni ettaro da utilizzare per l’acquisto di mezzi tecnici così da permettere agli …

