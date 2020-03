In una nota dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) Tim ha posto in essere una strategia ‘anticoncorrenziale preordinata a ostacolare lo sviluppo in senso concorrenziale degli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra-larga’.

