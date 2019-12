Nel frattempo il Movimento 5 Stelle è in perenne fibrillazione, si parla addirittura di una possibile scissione, non teme che il travaglio in corso nel M5S …

Continua a leggere >>>>> Andrea Marcucci: «Le logiche del M5S? Un mistero. Votare in anticipo sarebbe folle»

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...