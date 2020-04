A2A, Agsm Verona e Aim Vicenza non hanno ancora raggiunto “nessun accordo” e “i tavoli di lavoro congiunti sono in corso per la definizione di una proposta”. E’ quanto hanno chiarito le tre società. Una volta perfezionata e condivisa, la proposta “sarà …

Continua a leggere >>>>> Ancora in corso trattative tra A2A, Agsm Verona e Aim Vicenza

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...