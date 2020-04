Dal primo libro venduto online fino ai tamponi per il Covid-19: Amazon non finisce mai di stupire. In una fase in cui i test sul Sars-CoV2 continuano a scarseggiare, il gruppo americano fondato da Jeff Bezos sta costruendo negli Stati Untiti un suo laboratorio, …

Amazon, un laboratorio in casa per i test sul Covid-19. Besoz scommette sulla salute

