I sindacati: “L’azienda non distribuisce le mascherine e non vuole rallentare la produzione per garantire distanziamento e sicurezza”. Il gruppo di Bezos (che vuol assumere 100mila persone in Usa per far fronte al boom della domanda) respinge le accuse: …

Continua a leggere >>>>> Amazon, sciopero all’hub di Castelsangiovanni. I sindacati “Non tutelata la salute dei lavoratori”

