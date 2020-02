(Teleborsa) – Alstom tratta per l’acquisizione del business ferroviario di Bombardier. Lo fa sapere il gruppo ferroviario francese con uno statement, in risposta alle persistenti voci di una business combination. “Alstom conferma di essere in discussione con …

Continua a leggere >>>>> Alstom si infiamma a Parigi dopo conferma esistenza colloqui con Bombardier

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...