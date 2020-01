Non capisco cosa viene valutato se il lavoro continuativo o la residenza fiscale continuativa. Rientrando in Italia e più precisamente in Sardegna, …

Continua a leggere >>>>> All'estero per tre anni ma lavoro non continuativo, diritto alle agevolazioni per il rientro?

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...