Da oggi sono disponibili sui canali di vendita Alitalia i biglietti per i voli della continuità territoriale da e per la Sardegna dal 17 aprile al 24 ottobre. Lo si legge in una nota della compagnia, in cui si precisa che per la prima volta Alitalia garantirà i collegamenti …

Continua a leggere >>>>> Alitalia: in vendita biglietti per continuità con Sardegna

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...