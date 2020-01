IL CASO ROMA Il governo non ha nessuna intenzione di abbandonare Alitalia al suo destino. Per questo, per favorire il piano che il commissario unico Giuseppe Leogande sta mettendo a punto insieme al direttore generale Giancarlo Zeni proverà a …

Continua a leggere >>>>> Alitalia, governo pronto a favorire gli esodi ea rivedere le modalità del prestito ponte

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...