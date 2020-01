Nessuna novità per il 2020 relativamente agli scaglioni di reddito Irpef. La legge di bilancio non è intervenuta in materia lasciando per il momento inalterati gli attuali scaglioni e livelli di reddito, proponendosi però di intervenire già quest’anno per modificarli.

