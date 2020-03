Tim e Google insieme per il cloud. Le due società hanno siglato un accordo che darà il via a una collaborazione tecnologica congiunta, a seguito del protocollo d’intesa già firmato a novembre dello scorso anno. In pratica, hanno concordato di lavorare …

Continua a leggere >>>>> Al via l’alleanza Tim-Google sul cloud

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...