MILANO Quattro giorni dopo la messa in liquidazione di Air Italy, scattano le procedure per i licenziamenti collettivi per i 1.268 dipendenti della compagnia controllata da Alisarda (Aga Khan) al 51% e Qatar Airways (49%), tramite AQA holding, mentre si …

Continua a leggere >>>>> Air Italy, licenziamenti pronti. Caos sul rimborso dei biglietti

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...