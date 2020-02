LA CRISI ROMA Air Italy, la compagnia aerea che serve in particolare i voli da e per la Sardegna, chiude. I soci (51% la società Alisarda di cui è proprietario l’Aga Khan e 49% Quatar Airways) ieri hanno deciso la liquidazione in bonis. In cassa non ci sono …

