In settori chiave come il vino pesa il confronto con un’annata molto positiva come il 2018. Bene l’olio, in difficoltà cereali e frutta. di G.d.O.. 21 gennaio 2020. Salva; 0Commenta. (Agf). 2′ di lettura. Il 2019 non è stato un anno positivo per l’agricoltura italiana.

Continua a leggere >>>>> Agricoltura, 2019 negativo: in calo produzione, valore aggiunto e addetti

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...