Osservatorio tassi MutuiOnline.it: Tassi Euribor del 28 febbraio 2020: Euribor 1 Mese costante a -0,488%, Euribor 3 Mesi in rialzo da -0,425% a -0,424%, Euribor 6 Mesi in ribasso da -0,375% a -0,386%, Euribor 1 Anno in ribasso da -0,303% a -0,311%.

