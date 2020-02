Pubblica amministrazione e istituzioni provano a organizzarsi operativamente per fronteggiare le ricadute del Coronavirus. Dalla Corte dei conti è arrivata alla Consip la richiesta di 600 personal computer portatili in “convenzione” per avviare lo “smart …

Continua a leggere >>>>> Acquisti Pa: in tre anni risparmio medio del 15% col metodo Consip

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...