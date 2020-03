Firmato l’accordo con Parmalat Spa per il ritiro di latte vaccino alla stalla che mette in sicurezza le produzioni degli allevamenti in Campania nel pieno dell’emergenza coronavirus. Lo comunica Coldiretti Campania, annunciando un accordo per 180.000 litri …

Continua a leggere >>>>> Accordo per ritiro del latte direttamente in stalla

