(Teleborsa) – Abitare In, società del real estate quotata sul mercato AIM Italia, comunica che la controllata Abitare In Development 4 Srl ha sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di una nuova area, sita a sud dello Scalo di Porta Romana a Milano.

