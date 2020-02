Nel 2019 conti in calo per il settore, alle prese con un profondo processo di evoluzione, fra nuove tecnologie, materiali e sostenibilità. di Marta Casadei. 7 febbraio 2020. Salva; 0Commenta. L’opera di Michelangelo Pistoletto «Terzo paradiso per la …

Continua a leggere >>>>> A Milano Unica il tessile made in Italy non teme il coronavirus

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...