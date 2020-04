Non si va al ristorante, in pizzeria, nei locali degli aperitivi ma si sta in casa e oltre a cucinare ci piace ordinare a domicilio il cibo. Dopo qualche settimana di disorientamento molti posti hanno deciso di aprire alle consegne, per non perdere clienti e per …

Continua a leggere >>>>> A domicilio, in quarantena vince la pizza e il gelato fa boom

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...