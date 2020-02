BORGARO. La guerra dei ricorsi tra Tim e Open Fiber sta, in molti Comuni, circa 150 in tutta Italia, lasciando senza fibra gli utenti. Uno di questi è Borgaro che si trova nella situazione di avere mezza città connessa e l’altra metà, soprattutto nelle zone centrali …

Continua a leggere >>>>> A Borgaro la fibra ottica per internet super veloce c’è, ma non per tutti

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...