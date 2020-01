L'analista politico libico Mohamed Eljarh ha optato per il più facile dei cliché nel tentativo di dipingere Haftar come il jolly imprevedibile, senza …

Continua a leggere >>>>> A Berlino si cerca una via politica per la pace in Libia

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...