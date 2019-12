Siamo alla fine di questo 2019 dove dopo i ribassi di ottobre- dicembre del 2028 dei mercati americani e maggio- dicembre per i mercati europei molti non avrebbero puntato un euro a favore del rialzo. Ma come avevamo scritto nei nostri articoli di fine anno …

Continua a leggere >>>>> 4 modi per guadagnare soldi e non perderli sui mercati nel 2020

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...