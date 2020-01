Non ce ne andremo a meno che non ci rimborsino", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. Se l'Iraq chiedesse alle forze statunitensi …

Continua a leggere >>>>> ​Trump: se ci cacciano, "sanzioni enormi" contro Baghdad

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...