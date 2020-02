Due nuovi centri di Amazon in Italia per 1.400 posti di lavoro a tempo indeterminato. Uno anche in provincia di Roma. Amazon apre due nuovi centri di distribuzione in Italia che saranno operativi entro la fine del 2020. L’annuncio arriva dal colosso del …

Continua a leggere >>>>> ​Amazon apre due nuovi centri in Italia: 1.400 posti a tempo indeterminato. Uno in provincia di Roma

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...